Холм, Новгородская область, , 13:07 — REGNUM В Новгородской области в рамках расследования уголовного дела по факту безвестно исчезнувшее двухлетней девочки задержаны мать и ее сожитель. Об этом 26 января сообщили в пресс-службе СУ СК по Новгородской области.

В Новгородской области ищут двухлетнюю девочку. Пресс-служба СУ СК по Новгородской области

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вечером 25 января в городе Холм пропала девочка 2020 года рождения. Для организации полномасштабного розыска, а также в целях объективного и всестороннего выяснения всех обстоятельств пропажи ребенка следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

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«В рамках осмотра места происшествия следователями СК в печи обнаружены продукты горения, в том числе похожие на фрагменты костей, назначена экспертиза. Мать и сожитель девочки в настоящее время задержаны», — уточнили в ведомстве.

Следователи проверяют все версии произошедшего, допрашивают родственников ребенка, устанавливают свидетелей и очевидцев, выясняют условия жизни и воспитания ребенка в семье.

Отметим, ранее председатель СК России поручал и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области представить доклад о проводимых поисковых и следственных мероприятиях.

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