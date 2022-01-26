Канберра, 26 января, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Приблизительно в полдень 25 января двое мужчин в масках, один из которых был вооружен пистолетом, а другой — холодным оружием, вломились в здание отеля на Мейн-роуд, расположенном в Кардиффе (штат Новый Южный Уэльс, Австралия), после чего угрожали двум сотрудникам с целью заполучить содержимое кассового аппарата. Как только крупная сумма наличных была похищена, неизвестные скрылись на синем седане Ford Falcon. Об инциденте 26 января сообщил телеканал Nine News.

frankieleon Ограбление

Уже вечером того же дня офицеры полиции провели обыски на трех объектах, в результате чего были изъяты автомобиль Ford Falcon синего цвета, мотоцикл, боеприпасы, одежда, часть огнестрельного оружия и небольшое количество наркотиков.

Одного из подозреваемых удалось арестовать. Ему было отказано в освобождении под залог местным судьей.

Как отмечают журналисты, сейчас правоохранители пытаются найти второго подозреваемого.