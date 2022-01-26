Уфа, 26 января, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Тело ушедшего из дома пенсионера обнаружили в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Мороз

Сообщается, что утром 26 января спасатели Кармаскалинского района получили сообщение от сына пенсионера о том, что в селе Николаевка пожилой мужчина вышел из дома в неизвестном направлении.

«К сожалению, в результате инцидента погиб мужчина 1948 года рождения», — сообщает пресс-служба.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в лесу обнаружено тело мужчины.