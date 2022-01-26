В Башкирии нашли тело ушедшего из дома пенсионера
Уфа, 26 января, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Тело ушедшего из дома пенсионера обнаружили в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Анна Рыжкова ИА Красная Весна
Мороз
Сообщается, что утром 26 января спасатели Кармаскалинского района получили сообщение от сына пенсионера о том, что в селе Николаевка пожилой мужчина вышел из дома в неизвестном направлении.
«К сожалению, в результате инцидента погиб мужчина 1948 года рождения», — сообщает пресс-служба.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в лесу обнаружено тело мужчины.