Москва, , 13:02 — REGNUM На данный момент власти Великобритании не делали официального запроса на разговор президента России Владимира Путина с британским премьер-министром Борисом Джонсоном. Об этом 26 января заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В основном, пока, насколько мне известно, никаких официальных обращений не было. Действительно, было во время одного из заявлений выражено такое пожелание», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

При этом представитель Кремля уточнил, что на данный момент нет понимания о такой беседе лидеров России и Британии.

«Видимо, британская сторона заинтересована в обсуждении той сложной ситуации, которая в Европе сейчас наблюдается. Может быть, в обсуждении тех инициатив, которые по гарантиям безопасности, которые были выдвинуты Россией — возможно это», — отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон проведут 28 января телефонный разговор.