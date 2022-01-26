Москва, 26 января, 2022, 13:02 — ИА Регнум. На данный момент власти Великобритании не делали официального запроса на разговор президента России Владимира Путина с британским премьер-министром Борисом Джонсоном. Об этом 26 января заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В основном, пока, насколько мне известно, никаких официальных обращений не было. Действительно, было во время одного из заявлений выражено такое пожелание», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

При этом представитель Кремля уточнил, что на данный момент нет понимания о такой беседе лидеров России и Британии.

«Видимо, британская сторона заинтересована в обсуждении той сложной ситуации, которая в Европе сейчас наблюдается. Может быть, в обсуждении тех инициатив, которые по гарантиям безопасности, которые были выдвинуты Россией — возможно это», — отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макронпроведут 28 января телефонный разговор.