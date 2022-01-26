Саратов, , 13:06 — REGNUM В Заводском районе города Саратова 26 января несколько улиц оказались подтоплены в результате аварии на канализационном коллекторе. Об этом сообщает городская администрация.

Канализационный коллектор

Устранение коммунального происшествия в микрорайоне Улеши поручено контролировать первому заместителю главы горадминистрации Дмитрию Алексееву и главе районной администрации Олегу Курицыну.

Канализационные сети в настоящее время переключены на резервную линию, рабочие приступили к ремонтным работам.

«Последствия излива необходимо максимально оперативно устранить, чтобы не усугублять дорожную ситуацию», — распорядился глава Саратова Михаил Исаев.

По данным синоптиков, днем в городе 26 января температура воздуха составляет около минус 10 градусов, к вечеру подморозит до —16 °C.

ИА REGNUM напоминает, в Кировском районе города Саратова 9 декабря в связи с проведением аварийно-ремонтных работ произошло отключение центрального отопления.

Читайте также: В Саратове без тепла остались почти 15,5 тыс. человек