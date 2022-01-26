Москва, , 13:02 — REGNUM В начале недели 24 января рубль отметился на минимумах ноября 2020 года и остается под давлением продавцов, хотя доллар слегка отошел от пиков в районе 79,35 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Курс валют Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сегодня, 26 января, пара торгуется в тесном диапазоне под отметкой 79 руб., которая выступает главной целью долларовых быков.

На более долгосрочных графиках вырисовывается еще более печальная картина — российская валюта дешевеет пятую неделю подряд, причем приличными темпами.

Недавние продажи в моменте. Возможно, и выглядели излишне эмоциональными, но на момент поступления негатива с геополитического фронта — оправданными.

Ситуация вокруг Украины накалена, и Вашингтон не устает угрожать санкциями, теперь уже и непосредственно в отношении Владимира Путина в случае вторжения России в Украину.

Впрочем, больше страха нагоняют сами Штаты, тогда как Россия продолжает повторять, что никакого нападения вовсе не планирует.

В любом случае обстановка остается непростой и не благоволит покупкам на отечественном рынке на данном этапе, хотя сегодня наблюдаются некоторое поползновения в северном направлении в условиях перепроданности.

Сейчас внимание игроков переключается на заседание ФРС, итоги которого рубль будет отыгрывать уже завтра, 27 января. От этого события вряд ли стоит ожидать каких-то ястребиных сигналов, не учтенных рынками в ценах, а значит, и доллар может не получить существенной поддержки от Центробанка.

В рамках реализации такого сценария обновление долгосрочных минимумов рублю не грозит, особенно учитывая нефтяные цены на многолетних максимумах.

Однако в целом рубль остается слабым и уязвимым, а девальвационный процесс еще не завершился», — считает эксперт.

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