Москва, 26 января, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Связанность дальневосточного региона с остальной Россией является важным приоритетом для властей. Об этом в ходе выступления в Совфеде РФ на тему «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока» заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Minvr.gov.ru Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков

«Важный приоритет — это связанность Дальнего Востока со всеми регионами России, и связанность регионов Дальнего Востока между собой», — сказал Чекунков.

По его словам, на базе авиакомпании «Аврора» была создана единая дальневосточная авиакомпания, её акционерами стали все регионы Дальнего Востока, а в совет директоров вошли губернаторы: «Одна акция с правом вето — у Минвостокразвития».

Чекунков отметил, что в 2021 году компания запустила 20 новых субсидируемых маршрутов внутри федерального округа: «В этом году доведёт их количество до 36. Если раньше путь от Советской Гавани до Южно-Сахалинска занимал 27 часов и стоил 15 тысяч рублей, то сегодня это полтора часа и 2200 [рублей]. Общий объем субсидий дальневосточных авиаперевозок по всем программам на 2022 год запланирован на рекордном уровне почти 19 миллиардов рублей».