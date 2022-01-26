Тегеран, , 13:01 — REGNUM Саудовская Аравия за последние сутки нанесла около 50 авиаударов по территории Йемена, сообщает 26 января иранский телеканал PressTV.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что авиаудары были нанесены по объектам в провинциях Таиз, Сана, Мариб, Шабва и Эль-Джауф. О жертвах не сообщается.

Напомним, ранее международная коалиция по поддержанию мира в Йемене, возглавляемая Саудовской Аравией, сообщила о нанесении серии ударов по позициям повстанцев-хуситов в центральных районах страны.

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