Тегеран, 26 января, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Саудовская Аравия за последние сутки нанесла около 50 авиаударов по территории Йемена, сообщает 26 января иранский телеканал PressTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Отмечается, что авиаудары были нанесены по объектам в провинциях Таиз, Сана, Мариб, Шабва и Эль-Джауф. О жертвах не сообщается.

Напомним, ранее международная коалиция по поддержанию мира в Йемене, возглавляемая Саудовской Аравией, сообщила о нанесении серии ударов по позициям повстанцев-хуситов в центральных районах страны.

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