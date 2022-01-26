Канберра, , 13:04 — REGNUM Новые граждане Австралии были приведены к присяге на официальной церемонии по случаю Дня Австралии в Канберре, на которой присутствовали премьер-министр Скотт Моррисон и генерал-губернатор Дэвид Херли. Об этом 26 января сообщил телеканал Nine News.

Австралия

В своем выступлении Моррисон назвал Австралию «самой успешной многокультурной и многоконфессиональной страной на земле».

»Как и сама страна, австралийские аборигены и жители островов Торресова пролива разнообразны, уникальны и связывают нас воедино на всем временном промежутке», — сказал премьер-министр.

Участников мероприятия также стала старейшина коренных народов Вайолет Шеридан, которая обратилась с эмоциональным призывом к членам своей общины сделать прививку от COVID-19.