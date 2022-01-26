Бейрут, 26 января, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Министры энергетики Ливана и Иордании подписали соглашение о поставках электроэнергии. Об этом 26 января сообщает агентство Lebanon 24.

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По данным журналистов, сделка является крайне важной для ливанской экономики в контексте энергетического кризиса, который продолжается в стране в течение последних нескольких лет.

Отмечается, что передача электричества будет происходить через сирийскую систему электропередач.

«Сирия завершила все мероприятия по подготовке линии передачи электроэнергии из Иордании в Ливан через нашу территорию и окажет содействие в выполнении соглашения. Мы считаем это достижение крайне важным, и Сирия является одной из первых стран, которые стремятся к внутриарабскому сотрудничеству во всех областях», — заявил министр энергетики Сирии Гассан аль-Замель.