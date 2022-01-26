Кабул, 26 января, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Семья в афганской провинции Фарах недавно продала двух своих маленьких дочерей за 60 000 афгани. Фариба, 38-летняя женщина из Фараха, рассказала газете «8 Собх», что ей пришлось пойти на такой шаг, чтобы спасти двух своих сыновей.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Её муж пристрастился к наркотикам. Фариба проводит холодные зимние ночи и дни со своими детьми в арендованном жилье в шестом округе города Фарах, часто голодая. Иногда она выпрашивает кусок хлеба, а иногда за небольшую плату стирает одежду соседей, чтобы раздобыть пропитание для своих детей.

Фариба призывает возглавляемое талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) правительство и агентства по оказанию помощи помочь ей.

«Я продала двух своих дочерей по той причине, что у меня ничего не было, — сказала она. — Если вы не поможете, мне придётся продать сыновей. Помогите мне, ради Бога. Вы видите, я бедна, у меня нет никого и ничего».

Турьялай и Разик — два маленьких сына Фарибы, которые обеспечивают семью топливом. Они собирают мусор на улицах Фараха, чтобы отапливать дом. Эти двое детей знают о продаже своих сестер, но говорят о тяготах: «У нас дома ничего нет. Часто мы засыпаем голодными. Наша мать продала наших сестер. Мы последуем за ними. Ночи здесь очень холодные, у нас ничего нет. Мы хотим пойти в школу, помогите нам».

Активисты гражданского общества Фараха критикуют безразличие международного сообщества к афганскому народу. Абдул Джаббар Джебран, гражданский активист из Фараха, говорит, что в провинции свирепствует бедность, но международное сообщество безразлично к афганскому народу.

«К сожалению, большинство семей в Фарахе сталкиваются с трудностями, — добавил Джаббар. — Некоторые из этих семей продают своих детей. Международное сообщество не должно забывать про народ Афганистана».

Сотни семей в Фарахе потеряли своих кормильцев за два десятилетия войны. Ранее поступали сообщения о торговле детьми в провинциях Герат, Гор и Газни, но местные чиновники талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назвали это пропагандой «врагов».

После прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в Афганистане бедность и безработица достигли рекордного уровня. По данным международных организаций, более 90% афганцев находятся за чертой бедности.