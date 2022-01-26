Кемерово, 26 января, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Работы на строительной площадке «Кузбасс-Арены» должны завершиться в срок. Об этом сегодня, 26 января, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

Администрация правительства Кемеровской области Строительство «Кузбасс-Арены»

«Кузбасс-Арена» примет чемпионат мира по волейболу, который стартует в августе 2022 года, — отметил Цивилёв. — Спорткомплекс готов уже на 65%, все работы должны завершиться качественно и в срок».

Отметим, что Кузбасс-Арена» считается одним из самых масштабных спортивных объектов региона. Здесь можно будет проводить занятия по 18 дисциплинам.