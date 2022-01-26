Синан, Южная Корея, , 12:55 — REGNUM В Южной Корее ввели в эксплуатацию крупнейшую в стране солнечную электростанцию. Об этом сообщает Today Energy со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики.

Солнечная электростанция Pixabay.com

Согласно опубликованным данным, церемония состоялась 26 января в уезде Синан провинции Чолла-Намдо.

На торжественном мероприятии присутствовали около 50 человек, включая министра торговли, промышленности и энергетики Мун Сын Ука.

Известно, что новая электростанция, на строительство которой было выделено 319,6 млрд вон (~$267 млн), способна производить 209 ГВТч в год. Данного объема достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией около 49 тыс. домохозяйств из четырех человек.