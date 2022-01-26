Москва, 26 января 2022, 12:52 — REGNUM Процесс эволюции военной ситуации в Европе и мире дошел до опасной черты. Об этом 26 января заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
По его словам, российские предложения, которые были сформулированы президентом РФ Владимиром Путиным, «открывают прямой ясный путь к движению в правильном направлении не только в деле обеспечения национальных интересов России, но и к возвращению в строительство европейской глобальной безопасности на принципах неделимости безопасности».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Грушко заявил, что на данный момент Североатлантический альянс (НАТО) не дал ответа на предложения России по гарантиям безопасности в Европе.
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