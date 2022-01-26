Ульяновск, , 12:51 — REGNUM В Димитровграде Ульяновской области произошла ещё одна коммунальная авария. В зону отключения от холодной воды попали более 3,7 тыс. человек. Об этом сообщает управление МЧС.

Труба Иван Шилов © ИА REGNUM

Информация об отключении холодного водоснабжения в Димитровграде поступила в ведомство 26 января в 12:50.

«Причина отключения — порыв трубы холодного водоснабжения диаметром 250 мм», — говорится в сообщении.

В управлении отмечают, что под отключение попали два детских сада и два многоквартирных дома, где проживают 3715 человек, включая 1010 детей.

В настоящее время идут ремонтно-восстановительные работы, организован подвод технической воды.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января 2022 года в Димитровграде из-за порыва трубы произошло аварийное отключение теплоснабжения на улице Московская. Без тепла оставались девять многоквартирных домов, в которых проживают 1477 человек.

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