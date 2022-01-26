Москва, 26 января, 2022, 12:48 — ИА Регнум. На сегодняшний день можно выделить четыре темы, волнующие жителей Дальнего Востока больше всего. Об этом в ходе выступления в Совфеде РФ на тему «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока» заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

«Главный ориентир в нашей работе — это люди. И социология, и современные технологии анализа данных и наши разговоры с людьми в регионах выделяют четыре темы, которые больше всего волнуют людей», — сказал Чекунков.

Первым пунктом, по словам министра, идёт высокая стоимость жизни — «топливо, тарифы ЖКХ, стоимость продуктов, стоимость жилья». На втором месте — качество дорог, а на третьем — доступность и качество медицины, «особенно в удаленных и труднодоступных населенных пунктах, которых у нас более 1600».

Четвёртым пунктом Чекунков назвал качество образования: «Например, в 2019 году до половины миграционного оттока из ДФО составили абитуриенты, уезжающие учиться в вузы в другие регионы».