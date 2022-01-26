Рига, , 12:45 — REGNUM Слишком сильные ограничения сейчас не будут эффективными, как это было в самом начале эпидемии. Об этом гостелевидению страны LTV заявил эпидемиолог, специалист проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Никита Троянский.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По его мнению, введение жестких ковид-ограничений приведет к еще одной волне высокой заболеваемости весной. Троянский считает, что ограничения должны быть умеренными, чтобы не допустить перегрузки больниц. Он подчеркнул, что самую эффективную защиту от коронавируса предоставляет вакцинация.

Мнение эпидемиолога разделил и семейный врач Айнис Дзалбс, который тоже считает, что более жесткие ограничения не помогут, ограничения следует направлять на то, чтобы «все не заболели сразу».

Ранее глава минздрава Латвии Даниэль Павлютс назвал распространение штамма «Омикрон» в стране стремительным, хотя признал, что это не повлекло за собой перегруженность лечебных учреждений и массового наплыва тяжелых больных.

В то же время Павлютс отметил, что по мере ухудшения эпидемиологической ситуации все должны быть готовы ограничить свои контакты. Правительство одобрило продление режима ЧС в стране до 28 февраля 2022 года. Со вторника, 25 января в общественных местах можно использовать только медицинские маски или респираторы не ниже класса FFP2 без клапана. Запрещено ношение тканевых масок в общественных местах.