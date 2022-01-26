Париж, , 12:45 — REGNUM Франция осуждает продолжающееся насилие против демонстрантов, которое привело к жертвам среди гражданского населения в Судане, а также арестам, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

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Франция подтверждает приверженность демократическим устремлениям Судана.

МИД Франции также призывает к полному уважению прав народа Судана на мирное выражение своего мнения, не опасаясь насилия или репрессий.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон выступил за диалог с Россией.

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