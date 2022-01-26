Москва, 26 января, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил отметить 15-летие введения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) его отменой, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«Это печальный юбилей. Есть только один способ его достойно «отметить»: прекратить это издевательство над образованием, над учителями, учениками и их родителями, отменить ЕГЭ и вернуться к проверенной временем системе оценки знаний», — заявил Миронов.

В 2022 году ЕГЭ исполняется 15 лет.

Ранее главную проблему ЕГЭ нашел глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который призвал прекратить пытки над школьниками.

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