Токио, , 12:45 — REGNUM Штамм коронавируса «Омикрон» может сохраняться на коже человека в течение 21,1 часа. К такому выводу пришли сотрудники Университета медицины префектуры Киото, расположенной на западе Японии, передает сингапурская газета The Straits Times.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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Также уточняется, что на пластиковой поверхности новая разновидность SARS-CoV-2 может существовать на протяжении 193,5 часа и это в обоих случаях больший срок сохранения нового штамма по сравнению с предыдущими.

В то же время, отмечается, что и штамм «Омикрон», и другие разновидности коронавируса погибают в течение 15 секунд при контакте с антисептиком на спиртовой основе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что коронавирусная инфекция, вызванная штаммом «Омикрон», у детей нередко поражает дыхательные органы.