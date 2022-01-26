Екатеринбург, 26 января, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Водители Екатеринбурга начали массово попадать под суд. Всему виной разница в законе об ОСАГО и в постановлении Конституционного суда РФ, сообщают СМИ.

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Согласно закону об ОСАГО, страховая компания выплачивает причиненный ущерб с учетом амортизации автомобиля. Но благодаря постановлению суда пострадавший имеет право на возмещение всей суммы ущерба. Таким образом, чем старше автомобиль, тем меньше денег от страховой получит его владелец после аварии. Оставшуюся сумму автомобилисты могут взыскать через суд. В таком случае судья обычно встает на сторону пострадавшего в ДТП автовладельца. В результате виновники аварии вынуждены платить крупные суммы даже при наличии полиса ОСАГО.

Разницу в законе начали использовать и черные юристы. Они выкупают у пострадавших водителей права требования и подают якобы от их имени иск к виновнику ДТП. По мнению юристов, изменить ситуацию могут только поправки в закон об ОСАГО, которые заставят страховые компании выплачивать всю сумму ущерба.