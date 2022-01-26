Москва, 26 января, 2022, 12:42 — ИА Регнум. За последние годы отток населения с территории Дальнего Востока сократился более чем в два раза. Об этом в ходе выступления в Совфеде РФ на тему «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока» заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Пресс-служба Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время рабочей поездки на Дальний Восток

«Со времени распада Советского Союза население Дальнего Востока сократилось на два миллиона человек. В последнее время миграционный отток замедлился. С 2013 по 2020 год сократился более чем в два раза», — сказал Чекунков.

Он напомнил, что в указе президента РФ №427 о мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока от 26 июня 2020 года была поставлена задача в срок до 2035 года прекратить миграционный отток населения: «Для решения этой задачи необходимо преодолеть ряд вызовов».