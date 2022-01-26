Таллин, 26 января, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Поддержка Кайи Каллас как главы правительства Эстонии в январе резко снизилась по сравнению с ситуацией в конце 2021 года. Об этом свидетельствуют результаты последнего социологического опроса населения, проводимого газетой Eesti Pаevaleht.

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«В январе лидера Реформистской партии Каллас предпочли видеть на посту премьер-министра всего 10% респондентов. Это на шесть процентов меньше, чем в декабре и ноябре 2021 года», — отметило издание.

Впервые за все время проведения опросов Каллас уступает по популярности не только привычному конкуренту в споре за власть — бывшему премьер-министру, а ныне спикеру парламента Юри Ратасу, но и руководителям двух оппозиционных партий — EKRE и «Эстонии 200».

Ратаса на посту главы кабинета министров хотят видеть 29% опрошенных граждан, имеющих право голоса на парламентских выборах.

На второй строчке находится лидер EKRE Мартин Хельме с рейтингом 14% (+2% к декабрю), а на третьей — председатель не входящей в парламент «Эстонии 200», однофамилица премьера Кристина Каллас, которую поддерживают 12% избирателей (+3% к декабрю).

По оценке социолога Turu-uuringute AS Карин Рейварт, на падение рейтинга Каллас в январе 2021 года больше всего повлиял резкий рост цен на энергоресурсы и затянувшиеся в правительстве дискуссии о компенсационных мерах в связи с эпидемией коронавируса.