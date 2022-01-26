Стерлитамак, Башкирия, 26 января, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) по аммиаку зафиксированы в г. Стерлитамаке. Об этом 26 января сообщает пресс-служба министерства природопользования и экологии Башкирии.

Загрязнение воздуха

«По результатам работы автоматизированных станций контроля атмосферного воздуха в г. Стерлитамаке с 25 января 2022 года по 26 января 2022 года по ул. Фурманова, 33 зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций по аммиаку до 1,3 ПДК», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что после поступления жалоб от жителей г. Стерлитамака о загазованности воздуха, 25 января сотрудники передвижной экологической лаборатории качества атмосферного воздуха отобрали пробы воздуха в Стерлитамаке по Проспекту Октября, 83, ул. Гоголя 139, ул. Худайбердина, 132, а также в Стерлитамакском районе в деревне Байрак, на ул. Летняя, 3.

«Превышение ПДК зафиксировано по оксиду углерода в 1,2 раза на ул. Гоголя 139, по остальным адресам превышений нет», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что возможными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Стерлитамака могут быть объекты нефтехимии, нефтепереработки и теплоэнергетики.