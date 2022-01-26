Кишинёв, 26 января, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Депутаты парламента Молдавии от оппозиционной Партии социалистов выступили против утверждённого правительством республики плана сотрудничества с НАТО на 2022 — 2023 годы. Заявление оппозиции было 26 января опубликовано на сайте партии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Молдавия

Авторы обращения отметили, что принятый документ предусматривает консультации по вопросам безопасности, а также сотрудничество по модернизации Вооруженных сил (ВС)Молдавии и в борьбе с кибератаками, терроризмом и распространением оружия массового поражения.

«Утвердив этот документ, руководство Молдовы тем самым одобрило расширение контроля НАТО над Вооружёнными силами страны и передачу Североатлантическому альянсу информации оборонного характера», — говорится в заявлении.

В партии отметили, что в конституции Молдавии предусмотрен нейтральный статус республики, и заявили, что подобные действия властей «недопустимы». Также «социалисты» выразили беспокойство визитом главы МИД Молдавии Николая Попеску в штаб-квартиру НАТО для встречи с руководством альянса за закрытыми дверями.

Депутаты потребовали от правительства отказаться от таких шагов, так как они ведут к «подрыву суверенитета» Молдавии.