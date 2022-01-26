Москва, 26 января, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Поставки российской техники и оборудования для сельского хозяйства выросли в 2021 году почти на 39% по сравнению с 2020 годом, это рекордный показатель. Об этом сообщает 26 января пресс-служба Минпромторга РФ.

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Глава министерства Денис Мантуров отметил, что при поддержке государства российскую технику поставили в Австралию, ОАЭ, Китай, Венгрию, Чехию, Польшу, Румынию, Сербию, Литву, Монголию, Казахстан, Молдавию, Белоруссию и Киргизию. На такую продукцию есть спрос, сегодня её поставляют почти в 40 стран.

«Экспорт отечественной техники и оборудования для сельского хозяйства в 2021 году составил 21 млрд рублей, что на 38,5% выше аналогичного показателя 2020 года и на 74,7% — показателя 2019 года», — говорится в сообщении Минпромторга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мантуров отчитался об увеличении российского производства автомобилей на 10% в 2021 году. В стране за год выпустили более 1,5 млн автомобилей.

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