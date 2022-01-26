Канберра, 26 января, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в полуфинал Australian Open. Это второй полуфинал турнира Большого шлема в карьере спортсменки и первый в Австралии. Об этом передает Polskie Radio.

Moldovanews.md Теннис

В четвертьфинале Ига Свёнтек победила эстонскую спортсменку Кайю Канепи в трех сетах — 4:6, 7:6 (7:2), 6:3.

В полуфинале соперницей Свентек станет теннисистка из США Даниэль Коллинз. Игра пройдет 27 января.