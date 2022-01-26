Москва, 26 января, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Программой льготного кредитования «Дальневосточная ипотека» воспользовались около пяти тысяч семей. Об этом в ходе выступления в Совфеде РФ на тему «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока» заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Merio Ипотека

«За прошедшие три года были созданы две новых территории опережающего развития — «Забайкалье» и «Бурятия» — на которых реализуется 52 проекта, объем инвестиций составил более 80 млрд рублей. <…> Почти семь тысяч человек получили бесплатные участки земли, более пяти тысяч семей воспользовались «Дальневосточной ипотекой», — сказал Чекунков.

По его словам, инвестиции в основной капитал на душу населения выросли на 43% в Забайкалье и на 34% в Бурятии.