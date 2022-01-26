Москва, 26 января, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Совокупное состояние российских миллиардеров из-за падения фондовых индексов сократилось на $27,9 млрд. Об этом 26 января сообщает журнал Forbes.

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Отмечается, что в качестве точки отсчета было выбрано 20 декабря 2021 года. На эту дату фиксировались курсы валют и котировки акций, чтобы выяснить, как изменилось состояние 104 российских миллиардеров в минувшем году.

Так, больше других потеряли глава «Новатэка» Леонид Михельсон (— $2,1 млрд) и член совета директоров «Сибура» и «Новатэка» Геннадий Тимченко (— $1,9 млрд).

В относительном выражении состояние основателя производителя электромобилей Arrival Дениса Свердлова сократилось на 46%. Основатель «Яндекса» Аркадий Волож потерял 26% от своего состояния (— $600 млн, до $1,7 млрд). Основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков лишился 21% своего состояния.

Как сообщало ИА REGNUM, совокупное состояние десяти богатейших людей мира выросло с $700 млрд до $1,5 трлн за весь период пандемии коронавируса. Об этом говорится в докладе международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam.

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