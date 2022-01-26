Москва, , 12:36 — REGNUM Запад усилил давление на РФ. Об этом 26 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Госдумы.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«В последнее время США и их европейские союзники, основательно подзабывшие культуру дипломатии, удваивают усилия по сдерживанию нашей страны», — заявил Лавров.

«Помимо нелегитимных односторонних санкций, наращивают военно-политическое давление на Россию: достаточно посмотреть на проведение всё более провокационных военных манёвров вблизи наших границ, на втягивание в натовскую орбиту киевского режима, поставки ему летального оружия и его подталкивание к осуществлению прямой провокации против Российской Федерации», — указал он.