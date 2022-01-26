Среднеахтубинский район, Волгоградская область, 26 января, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Шесть человек погибли, ещё один госпитализирован в результате отравления угарным газом в одной из теплиц на территории Рахинского сельского поселения Среднеахтубинского района Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 26 января в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

По предварительным данным, семеро уроженцев одного из государств ближнего зарубежья прибыли в регион с целью работы в сфере растениеводства. Один из мужчин 26 января направился теплицу, где обнаружил тела шестерых своих знакомых. Предположительно, причиной их смерти стало отравление угарным газом. Очевидец, обнаруживший погибших, доставлен в медицинское учреждение.

Следователи установили, что в помещении теплицы в нарушение правил и норм техники безопасности был установлен бензогенератор, продукты сгорания которого поступали внутрь помещения из-за отсутствия свободного выхода.

По факту гибели рабочих возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»