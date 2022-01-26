Севастополь, 26 января, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Нарушения законодательства о противодействии коррупции при предоставлении должностными лицами сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера выявили прокуроры Гагаринского района Севастополя, сообщили в надзорном ведомстве города-героя 26 января.

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь

Так, прокуроры установили, что руководители двух медицинских учреждений района, предоставляя сведений о доходах и имуществе в 2021 году, не сообщили о наличии 28 счетов в банковских организациях у себя и членов своих семей. Один из руководителей также не указал данные о продаже автомобиля иностранного производителя.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представление в департамент здравоохранения города Севастополя, оно уже рассмотрено и удовлетворено. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.