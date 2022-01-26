Москва, 26 января, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Едва ли США дадут Украине команду начать полномасштабную войну против России. Об этом 26 января заявил заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

США

По мнению эксперта, перед США стоит задача окружить Россию недружественными режимами и произвести деформации государства. Война же на Украине не приблизит Вашингтон к реализации намеченной цели.

«Это игра вдолгую. Я не верю, что во время начала Олимпийских игр начнется авантюра в стиле Саакашвили. План — окружить Россию. А вообще цель — смена режима в Российской Федерации и деконструкция российской государственности. Для этого и пользуется Украина как геополитическое копье в нашем подбрюшье», — сказал Скориков.