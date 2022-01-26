Сеул, , 12:33 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал правительство как можно скорее принять меры для обуздания распространения штамма «Омикрон» после того, как ежедневное число случаев заболевания коронавирусом в стране превысило 13 тыс. человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление помощника президента по связям с общественностью Пак Су Хёна.

Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, глава государства сделал это замечание в ходе совещания по реагированию на пандемию коронавируса.

Мун Чжэ Ин также сообщил, что правительство должно подготовить больничные койки для детей и рассмотреть возможность предоставления бесплатных наборов для самостоятельного тестирования людям с низким доходом.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 13 012 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 762 983.

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