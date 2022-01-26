Таллин, , 12:32 — REGNUM Эстонии следует подготовиться к отмене коронавирусных сертификатов внутри страны, хотя произойдет это не в ближайшее время. Об этом спикер парламента и председатель входящей в правительство Центристской партии Юри Ратас написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

«Мы должны начать серьезную подготовку к тому, что внутри страны коронавирусные справки будут отменены. В одночасье этого не случится, это займет время. Но, по моему мнению, нам следует двигаться в этом направлении», — заявил он.

По его словам, использование таких сертификатов было правильным шагом в свое время, но они себя изжили: «В качестве документа для путешествий они еще какое-то время продолжат действовать».

Ратас добавил, что для смягчения ситуации и сплочения общества настало время создать предпосылки для участия всех людей в трудовой и личной жизни. «Мне кажется правильным действовать в направлении открытия общества. Чтобы вернуть в общество тех людей, которые остались в стороне по разным причинам, не были вакцинированы, чтобы и они могли полноценно участвовать в социальной жизни», — отметил спикер национального парламента.

В то же время Ратас также напомнил всем о необходимости вакцинироваться и сделать бустерную дозу, так как в таком случае болезнь протекает легче.