Москва, 26 января, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В России потенциальный спрос на потребительские кредиты снизится только в случае роста реальных располагаемых доходов граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 января заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о том, что в 2021 году выдача данного вида кредитов выросла больше чем на 30%, если сравнивать с показателями 2020 года.

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«Желание поддерживать привычный уровень жизни и показное статусное потребление в условиях снижения реальных доходов и инфляционного процесса привели к росту количества потребительских кредитов, — сказал Цыганов. — Часто достаточно низкообеспеченный человек хочет приобрести смартфон последней модели, сделать ремонт или в период ослабления пандемии порадовать себя поездкой на море, а сделать это может только с привлечением кредита».

Как пояснил экономист, в 2020 году банки и заемщики не были готовы к началу пандемии и адаптировались к ней лишь в начале-середине 2021 года.

«Важно и то, что в начале-середине 2021 года в России ставки по потребительским кредитам были одними из самых низких за последние годы. Поэтому в 2021 году часть прироста была связана с рефинансированием, но в 2022 году эта причина уже не будет влиять на рынок, — сказал Цыганов. — На сегодня ужесточены требования Банка России к рискам потребкредитования, и эти требования могут быть еще усилены. Кроме того, с лета 2021 года выросли кредитные ставки, что в совокупности может существенно сдержать рост выдачи кредитов. Тем не менее потенциальный спрос на потребительские кредиты снизится только в случае роста реальных располагаемых доходов граждан. А в сложившейся ситуации будет расти число отказов в выдаче запрошенных сумм и продолжит снижаться величина среднего потребкредита, а срок кредитования — увеличиваться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть точка зрения, что новые полномочия Банка России позволят «остудить кредитный пыл» микрофинансовых организаций и банков.