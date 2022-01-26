Москва, 26 января, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В рамках создания новых рабочих мест Дальний Восток приближается к отметке в 100 тысяч. Об этом в ходе выступления в Совфеде РФ на тему «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока» заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Иван Шилов ИА REGNUM Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков

«Цели по создаваемым резидентами рабочим местам заложены в нашу государственную программу. Это один из ключевых индикаторов, и даже несмотря на пандемию, эти цели выполняются. Мы приближаемся 100 тысячам новых рабочих мест. Вместе с членами семей это четверть миллиона человек», — сказал Чекунков.

По его словам, в главной для региона отрасли — рыбной — правительство привело в действие схему «квоты в обмен на инвестиции»: «Данный механизм дал существенный толчок рыбной отрасли. Построено 13 новых рыбоперерабатывающих заводов. На дальневосточных верфях строится 6 рыболовецких судов и 16 краболовов. Поступления в бюджет Российской Федерации от продажи квот на вылов крабов составили более 99 млрд рублей, что сопоставимо с уплатой крабовой отраслью всех налогов за предыдущие 30 лет».

Чекунков отметил, что госинвестиции, которые были направлены на развитие региона в форме налоговых преференций и субсидий на строительство инфраструктуры, «уже окупились»: «Даже с учетом льгот, объем налогов от построенных предприятий составляет более 165 млрд рублей. Таким образом средства, вложенные из бюджета Российской Федерации в развитие экономики Дальнего Востока на сегодняшний день принесли в бюджет 41 млрд рублей прибыли».