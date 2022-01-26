Киев, , 12:32 — REGNUM Власти Украины не имеют возражений по предложениям США по безопасности, которые Вашингтон намерен направить России. Об этом 26 января заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба Facebook.com/dmytro.kuleba

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«Она (позиция Киева — ред.) учтена и предложения, которые США направят России в части Украины не вызывают наших возражений», — сказал он.

Кроме того, Кулеба отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым рассказал ему в телефонном разговоре, что Вашингтон направит Москве письменные предложения по безопасности на нынешней неделе и после этого возможен еще один раунд американо-российских переговоров.

«Мы прекрасно знаем, что наши партнеры скажут РФ, все это нам известно и с нами скоординировано… Важно, что дипломатический трек контактов с Россией продолжает работать: пока говорят дипломаты, пушки молчат», — добавил глава украинского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин заявила, что частичная эвакуация персонала американского посольства в Киеве является «мерой предосторожности», которая вызвана якобы возможным «вторжением» России на Украину.