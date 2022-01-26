Магас, 26 января, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В Ингушетии разоблачена преступная группа, торговавшая оружием и наркотиками. Её участниками являлись бывшие сотрудники силовых структур, пишет 26 января «Интерфакс-ЮГ».

ROOKIE23 Задержание

"В Назрани задержаны нескольких участников организованной преступной группы, причастных к незаконному обороту оружия, боеприпасов, а также наркотиков. <…> Участники ОПГ являются бывшими сотрудниками силовых структур», — приводит информационное агентство слова своего источника в силовых структурах.

Стоит отметить, что на официальных сайтах правоохранительных органов информации о задержаниях членов банды, торговавшей оружием, пока нет.

Между тем прокуратура сообщает, что в Назрани судят 29-летнего местного жителя, продавшего за 150 тыс. рублей автомат Калашникова с патронами.