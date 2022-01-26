Москва, 26 января, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В России может продолжаться формальный рост интернет-магазинов, но их консолидация на базе маркетплейсов уже началась. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 января заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Доставка заказа

«В 2020—2021 годы существенная часть покупателей сместилась в онлайн-формат торговли, заказывая продукты на дом. Пандемия стала не столько причиной, сколько триггером накопленных изменений, — сказал Цыганов. — Но есть и еще одна причина — активное развитие торговых сетей не самых больших магазинов у дома city-формата, сетей здорового питания и т.д., которые в состоянии стабильно удовлетворить спрос на товары в шаговой доступности».

Поэтому, как пояснил Цыганов, сокращается число несетевых магазинов «Продукты» и палаток, которые во многих районах Москвы уже успели даже забыть.

«Пока растет конкуренция между сетями и службами доставки, потребитель выигрывает, — сказал Цыганов. — Но после может оказаться, что субсидированная ранее доставка становится платной и итоговая цена продуктов растет, а в сетевых магазинах всегда есть продукты, но нет возможности их разнообразить. Этот процесс можно было наблюдать недавно на примере московского такси, когда во время острой конкурентной борьбы тарифы были низкими и были случаи, когда поездка вдвоем-втроем обходилась дешевле, чем на общественном транспорте. А теперь цены на такси выросли, и приходится с этим мириться».

Как полагает экономист, формальный рост новых интернет-магазинов может продолжиться, но уже началась консолидация торговых интернет-площадок на базе маркетплейсов и известных производителей.

«Поэтому хотя производители могут и будут делать свой интернет-магазин или своеобразную интернет-витрину, но большая часть покупок будет совершаться на агрегаторах и маркетплейсах, которые все же удобнее потребителям», — сказал Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в России мелкие торговые точки какое-то время еще будут сохраняться в тех районах, где пока отсутствуют торговые центры или предприятия с полноценными сервисами и дополнительными услугами.