Рамалла , , 12:36 — REGNUM Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид провел переговоры с министром по гражданским вопросам Палестины Хуссейном аль-Шейхом. Об этом 26 января сообщает информационное агентство WAFA.

Израиль и Палестина Иван Шилов © ИА REGNUM

По последним данным, в ходе встречи были затронуты ключевые вопросы, касающиеся будущего Палестинской автономии и вопросы региональной безопасности.

«Я передал Лапиду послание президента Палестины Махмуда Аббаса, подтверждающее, что он верит в политическое решение конфликта с Израилем, которое может быть достигнуто путем переговоров. Палестинская автономия. Я ясно дал понять Лапиду, что важно, что между нами и израильтянами существует перспектива урегулирования конфликта методами политики», — заявил Хуссейн аль-Шейх.

Ряд палестинских фракций, в том числе движение ХАМАС осудили встречу аль-Шейха и Лапида, назвав её «предательством борьбы палестинского народа».