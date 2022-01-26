Санкт-Петербург, , 12:49 — REGNUM Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий выделил две серьёзные проблемы, которые приводят к плохой уборке снега в городе. Об этом 26 января он заявил в рамках часа правительства на заседании Заксобрания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Уборка снега в Петербурге ИА REGNUM

Профильный вице-губернатор считает, что низкий уровень ответственности управляющих компаний влияет на качество уборки в Петербурге. При этом Анатолий Повелий отметил, что сам недоволен тем, как осуществляются работы в городе. Меры повышения уровня ответственности управляющих компаний вице-губернатор видит в увеличении штрафных санкций.

Другой важной проблемой представитель исполнительной власти считает «кусочек от подъезда до тротуара». Вице-губернатор объясняет это тем, что формально эта часть не принадлежит ни одной организации, в связи с чем зачастую этот сектор внутридомовой территории остаётся нетронутым.

Помимо этого, вице-губернатор обратил внимание на то, что в Петербурге насчитывается огромное количество ответственных за уборку компаний. За какую-либо часть города будут отвечать разные предприятия. Например, ответственность за уборку мостов несёт СПб ГБУ «Мостотрест». Такая система, по мнению Анатолия Повелия, является «лоскутным одеялом ведомственной принадлежности».

В Петербурге до сих пор отмечается нехватка кадровых ресурсов в виде работников ручного труда. На невысокие темпы вывоза снега влияет и количество снегоплавильных пунктов в городе. На сегодняшний день Петербург располагает 11 такими пунктами, в то врем как в Москве их более 50.

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