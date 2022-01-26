Москва, 26 января, 2022, 12:42 — ИА Регнум. США сумели переключить дискуссию вокруг гарантий безопасности России, урезав масштабы обсуждения всей Восточной Европы до одной лишь Украины. Об этом 26 января заявил заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По мнению эксперта, США и их союзники ловко изменили тему дискуссии. Россия изначально заявляла, что предметом разговора являются гарантии безопасности и это касалось не только Украины, но и всей Восточной Европы, напомнил он.

«Теперь мы обсуждаем только практически неминуемую эту войну на территории Украины и размещение американских военных частей на Украине. То есть они ловко пытаются дискурс поменять», — сказал Скориков.