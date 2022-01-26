Кожевниковский район, Томская область, 26 января, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Кожевниковском районе Томской области перед судом предстанет 68-летняя местная жительница по обвинению в убийстве собственного сына. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Следственное управление СКР по Томской области Убийство в Томской области

По данным следствия, в ноябре 2021 года обвиняемая в ходе распития алкоголя в очередной раз поссорилась с сыном. Отмечается, что ранее последний не раз избивал её и оскорблял.

«Затаив обиду, она дождалась пока он уснет, после чего взяла полено и нанесла им не менее пяти ударов сыну по голове. От полученных повреждений он скончался на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

Уголовное дело было возбуждено по статье «убийство». Расследование к настоящему времени завершено, документы направлены в суд.