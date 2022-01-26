Москва, , 12:26 — REGNUM На Дальнем Востоке реализуется более 2,5 тысяч проектов. Об этом в ходе выступления в Совфеде РФ на тему «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока» заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков Duma.gov.ru

«С момента старта государственной политики по опережающему развитию Дальнего Востока промышленное производство в регионе росло темпами, в два раза превышающими среднероссийские. С мерами господдержки на Дальнем Востоке реализуется более 2600 проектов. Из них 60 — крупнейшие, объемом более 10 миллиардов рублей каждый. За последние три года количество реализуемых проектов удвоилось», — сказал Чекунков.

Он напомнил, что федеральным законодательством на ведомство и институты развития региона была возложена ответственность за сопровождение каждого из проектов — «от выделения участка земли и обеспечения инфраструктурой до подбора кадров и поддержки в экспорте продукции»: «Резиденты преференциальных режимов и проекты с мерами господдержки уже фактически вложили более 2,2 трлн рублей. 451 предприятие введено в эксплуатацию. Создано почти 87 тысяч новых рабочих мест».

По его словам, около четверти новых инвестиций было направлено в добывающие отрасли, 75% — в глубокую переработку, машиностроение и судостроение, логистику, транспорт, сельское хозяйство и туризм.