Париж, 26 января, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за диалог с Россией. Об этом глава государства написал в своем аккаунте в Twitter.

Présidence de la République France Эммануэль Макрон

«Диалог с Россией должен продолжаться, чтобы включиться в процесс деэскалации, чтобы получить гарантии безопасности на границах нашей Европы. В нормандском формате. С НАТО. Без наивности: если будет нападение, будет и ответ», — написал Эммануэль Макрон в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции заявил, что исполнительная власть работает над новыми мерами по смягчению роста цен на топливо.