Москва, 26 января, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Запад во главе США пытается обеспечить себе односторонние преимущества на фоне неизбежно меняющегося мира. Об этом 26 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Госдумы.

Mid.ru Сергей Лавров

«Ведомые Соединёнными Штатами западники пытаются противостоять и объективному ходу историю, стремятся обеспечить себе односторонние преимущества, не очень считаясь с интересами других, а на самом деле совсем не считаясь. Причём не считаясь с законными интересами всех остальных стран», — заявил Лавров.

«Вашингтон со своими союзниками настойчиво навязывает мировому сообществу собственное видение устройства международной жизни, называя всё это необходимостью становления и уважения порядка, основанного на правилах. В рамках этой концепции Запад присваивает себе право разрабатывать правила в самых разных областях, полностью игнорируя принцип подлинной универсальной многосторонности, который воплощён в Организации Объединённых Наций», — указал он.