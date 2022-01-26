Воронеж, 26 января 2022, 12:25 — REGNUM Гражданин США задержан в Воронеже за нападение на сотрудника полиции, сообщили в Следственном комитете России 26 января. В отношении 27-летнего иностранца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ — «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».
Инцидент произошёл вечером 17 января. По предварительным данным, иностранный гражданин был доставлен в дежурную часть Юго-Восточного ЛУ МВД России на транспорте — за пьяный дебош в поезде. Однако и в отделе полиции мужчина не успокоился.
В настоящее время подозреваемый решением суда отправлен под стражу.